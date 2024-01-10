نيكي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 34 عاما

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاما عند الإغلاق بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية الليلة الماضية، كما أدى انخفاض الين إلى زيادة أرباح المصدرين.

وقفز المؤشر نيكي 2.01 بالمئة ليغلق عند 34441.72 نقطة مسجلا أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير شباط 1990. وتجاوز المؤشر مستوى 34000 نقطة للمرة الأولى منذ مارس آذار 1990.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة إلى 2444.48 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس آذار 1990.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول “ارتفع نيكي إلى مستوى 34 ألف نقطة مما دفع المستثمرين إلى شراء المزيد من الأسهم”.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز على انخفاض الليلة الماضية، لكن المؤشر ناسداك أنهى التداولات مرتفعا.

وانخفض الين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويساعد انخفاض الين المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو لبيع الملابس بالتجزئة 3.83 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.91 بالمئة. وربح سهم شركة كيوسيرا لصناعة السيراميك 6.09 بالمئة.

وصعد سهم سوني جروب 3.82 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر توبكس. وزاد سهم كينس للأجهزة الإلكترونية 4.86 بالمئة.

وانخفض سهم فوجيتسو لصناعة أجهزة الكمبيوتر 1.94 بالمئة وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، ارتفع 176 سهما وانخفض 47 واستقر سهمان دون تغيير.