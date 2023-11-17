نيكي الياباني يرتفع ويسجل مكاسب بدفعة من نتائج أعمال قوية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة وسجل أيضا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مدفوعا بنتائج أعمال قوية للشركات مع نهاية موسم إعلان الأرباح.

وأنهى نيكي تعاملات اليوم على ارتفاع 0.48 بالمئة مسجلا 33585.20 نقطة ومواصلا مكاسبه الأسبوعية لتصل إلى 3.12 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة لليوم ليسجل ارتفاعا أسبوعيا بلغ 2.33 بالمئة وهو أيضا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب لهذا المؤشر.

واستفادت الشركات اليابانية من ضعف الين ومن تحميل التكلفة للمستهلكين وهو ما اتضح على وجه الخصوص مع شركات تصنيع السيارات.

كما تلقت أسواق الأسهم اليابانية دفعة أيضا من ارتفاع تسجله الأسهم الأمريكية إذ أن المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأمريكي في سبيله لتسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

ومن بين 225 سهما مدرجا على نيكي ارتفع 179 اليوم الجمعة وتراجع 45 واتسم أداء سهم واحد بالاستقرار.

وواصلت خطوط الطيران مكاسبها المستمرة منذ أسابيع بعد تراجع عارض شهدته أمس بسبب بيانات سياحة غير مشجعة. وارتفع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 3.2 بالمئة والخطوط الجوية اليابانية 2.36 بالمئة.

وجاء قطاع النقل الجوي الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية مرتفعا بنسبة 2.82 بالمئة.

لكن بعض الأسهم التي حققت مكاسب من موسم إعلان نتائج الأعمال ابتعدت عن مستويات مرتفعة حققتها مؤخرا في ظل سعي المستثمرين لجني أرباح. وتراجع سهم نينتندو 1.52 بالمئة وسوني 0.91 بالمئة.