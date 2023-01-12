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نيكي الياباني يستقر عند الإغلاق قبيل بيانات التضخم الأمريكية

منذ 41 دقيقة
المؤشر الياباني

المؤشر الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني على تغير طفيف، الخميس، وسط حذر قبيل صدور بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت أسهم البنوك وسط تكهنات بشأن تعديل حزمة التحفيز من بنك اليابان المركزي مع اقتراب اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكي جلسة اليوم مرتفعا 0.01 بالمئة عند 26449.82 نقطة، وذلك بعدما لامس 26547.61 للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر.

واقتفت الأسواق في البداية مكاسب وول ستريت الليلة الماضية وسط رهانات على أن هدوء وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بتهدئة وتيرة رفعه لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم البنوك بعد تقرير صحيفة يوميوري عن أن مسؤولي البنك المركزي سيراجعون الآثار الجانبية للتحفيز الضخم في اجتماعهم للسياسة الأسبوع المقبل، مما يثير تكهنات بشأن تحول في السياسة على المدى القريب.

وارتفع المؤشر الفرعي للبنوك في بورصة طوكيو 4.26 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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