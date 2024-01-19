نيكي الياباني يسجل مكاسب أسبوعية

قادت أسهم صناعة الرقائق المؤشر نيكي الياباني للصعود الجمعة، كما قادته لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وزاد نيكي 1.4 بالمئة ليغلق عند 35963.27 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الأسبوع 1.09 بالمئة بعدما استهل التداولات على هبوط طفيف.

وارتفع المؤشر إلى 36076.23 نقطة خلال الجلسة متراجعا قليلا عن أعلى مستوى له في 34 عاما الذي سجله يوم الأربعاء عند 36239.22 نقطة، إلا أنه لم يتمكن من الصمود فوق عتبة 36000 نقطة.

‭‭ ‬‬كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 بالمئة خلال اليوم و0.63 بالمئة خلال الأسبوع.

إلا أن المؤشرات الفنية لا تزال تصب في اتجاه أن ارتفاع نيكي 7.47 بالمئة منذ بداية 2024 وحتى الآن، مما يجعله الأفضل أداء بين المؤشرات العالمية الرئيسية، هو صعود “مبالغ فيه” حتى بعد الانخفاضات خلال اليومين الماضيين.

ويشكل المستثمرون الأجانب المحرك الرئيسي للارتفاع هذا العام، إذ أظهرت بيانات لوزارة المالية هذا الأسبوع أن صافي مشتريات الأسهم تجاوز 1.2 تريليون ين (8.09 مليار دولار) في فترة السبعة أيام المنتهية في 13 يناير كانون الثاني.

وحققت الأسهم المرتبطة بالرقائق أداء متميزا، مقتفية أثر المكاسب التي شهدتها نظيراتها الأمريكية خلال الليل بعد أن توقعت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية تي.إس.إم.سي أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات بنظام التصنيع التعاقدي في العالم نمو إيرادات 2024 بأكثر من 20 بالمئة.

وكان سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست أكبر الرابحين بالنقاط وساهم كل منهما بأكثر من 100 نقطة في إجمالي الصعود الذي سجله نيكي خلال اليوم وبلغ 497 نقطة، وقفزا 6.03 بالمئة و8.2 بالمئة على التوالي.