نيكي الياباني يصعد بقيادة أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بالتصدير

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، مع صعود الأسهم المرتبطة بأنشطة التصدير بدعم من ضعف الين عقب بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، في حين عزز ارتفاع العوائد محليا أسهم القطاع المالي.

وصعد المؤشر نيكي 0.92 بالمئة إلى 39038.16 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 23 مايو أيار، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 2782.49 نقطة.

وأثار الصعود غير المتوقع في بيانات الوظائف الأمريكية مخاوف من احتمال انتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الدولار.

وجرى تداول الدولار عند نحو 157.07 ين خلال الجلسة مما عزز أداء الأسهم المرتبطة بالتصدير، ومنها سهم تويوتا موتور الذي ربح 1.7 بالمئة مستفيدا من تراجع العملة المحلية.

وربحت أسهم البنوك وشركات التأمين بقيادة داي-إيتشي لايف هولدنجز الذي صعد 3.6 بالمئة بعد نمو عوائد السندات الحكومية اليابانية مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 179 سهما قبل قرارات السياسة النقدية المتوقعة هذا الأسبوع من الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان (المركزي).