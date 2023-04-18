نيكي الياباني يغلق على ارتفاع مدعوما بالمكاسب التي حققتها البنوك

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثامنة على التوالي الثلاثاء، مدعوما بالمكاسب التي حققتها البنوك على خلفية بيانات أمريكية إيجابية، كما أدى ضعف الين إلى دعم المصدرين.

وصعد المؤشر نيكي 0.51 بالمئة ليغلق عند 28658.83 نقطة مقتربا من أعلى مستوى يسجله حتى الآن هذا العام في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ مارس آذار 2022، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 بالمئة إلى 2040.89 نقطة.

وقاد تشيبا بنك المكاسب على المؤشر نيكي وقفز سهمه 3.38 بالمئة، بينما زاد سهم بنك ريسونا هولدنجز 2.08 بالمئة.

كما صعد سهم شركة مازدا موتور 1.87 بالمئة بعد أن استمر الين في التراجع ليومين ليجري تداوله بالقرب من أقل مستوياته في شهر.

وصعد 175 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 43 سهما.

وانخفض سهم إنبكس كورب 2.13 بالمئة ليقود التراجع بين أسهم شركات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط في التداولات الأمريكية.

وهبط سهم سيجا سامي هولدنجز 2.78 بالمئة بعد إعلان الشركة أمس الاثنين 17\4\2023 خططها للاستحواذ على شركة روفيو صانعة لعبة (أنجري بيردز) مقابل 706 ملايين يورو (776 مليون دولار).