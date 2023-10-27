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نيكي الياباني يغلق على ارتفاع وأسهم شركات الرقائق تقود التعافي

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 12:44 مساءً
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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عاد المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة ليغلق على ارتفاع بعد أن مني بأكبر خسائر في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وقادت أسهم شركات الرقائق هذا التعافي.

وارتفع نيكي 1.27 بالمئة ليغلق عند 30991.69 نقطة بعد أن ترجع في الجلسة السابقة 2.14 بالمئة. وأنهى المؤشر نيكي الأوسع نطاقا الجلسة اليوم على ارتفاع 1.37 بالمئة عند 2254.65 نقطة.

لكن بالنسبة للأداء الأسبوعي خسر نيكي 0.86 بالمئة وتراجع توبكس 0.04 بالمئة.

وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.93 بالمئة بعد هبوطه سبعة بالمئة في الجلسة السابقة ومنح ارتفاعه أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة كما زاد سهم شين-إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 2.06 بالمئة.

وقفز سهم فوجيتسو لتصنيع الحاسبات 11.99 بالمئة وسجل بذلك أفضل أداء على نيكي على الرغم من تخفيض الشركة لتوقعاتها للمبيعات والأرباح التشغيلية للعام بأكمله.

لكن سهم تاكيدا للأدوية نزل 6.37 بالمئة وشكل أكبر ضغط على نيكي بعد أن قللت أكبر شركة عقاقير في البلاد توقعاتها لأرباح العام بأكمله 36 بالمئة.

وهبط كذلك سهم كانون 4.7 بالمئة بعد أن خفضت الشركة المصنعة للكاميرات توقعاتها للمبيعات السنوية.

    المصدر :
  • رويترز

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