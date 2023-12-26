نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

ارتفع المؤشر نيكي الياباني الثلاثاء ومحت مكاسب أسهم شركات الشحن والرقائق خسائر قطاع التجزئة.

وتحركت السوق بشكل عام ضمن نطاق ضيق للغاية وسط ندرة المؤشرات التي من شأنها تحريك اتجاهات التداول ومع غياب العديد من المستثمرين بسب عطلات نهاية العام.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.16 بالمئة عند 33305.85 نقطة، فيما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود 0.06 بالمئة.

وبلغ حجم التداولات نحو 680 مليون سهم الثلاثاء بعد انخفاض لأدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 590 مليون سهم أمس الاثنين. وشهد قطاع شركات الشحن جلسة متقلبة إلا أنه كان في ختام التعاملات الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33 بعدما ارتفع 1.2 بالمئة. وزاد سهم نيبون يوشن 1.63 بالمئة وسهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.53 بالمئة.

وارتفعت أسهم الرقائق في فترة ما بعد الظهيرة، وكان سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست اليوم أكبر الرابحين بالنقاط على المؤشر نيكي بارتفاع 1.1 بالمئة و1.62 بالمئة على الترتيب.

وتراجع سهم تاكاشيمايا للبيع بالتجزئة 3.16 بالمئة رغم إعلان الشركة عن أرباح قوية بعد إغلاق السوق أمس الاثنين. وصعد سهمها 2.36 بالمئة في اليوم السابق قبل إعلان النتائج.

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس 0.39 بالمئة، وكان الخاسر الأكبر بالنقاط على المؤشر نيكي.