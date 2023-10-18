نيكي الياباني يغلق على استقرار

أغلق المؤشر نيكي الياباني على استقرار الأربعاء إذ يعكف المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من المتوقع في مقابل احتمالات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.01 بالمئة فقط عند 32042.25 بعد جلسة متقلبة تراجع خلالها بما يصل إلى 0.54 بالمئة قبل أن يرتفع 0.19 بالمئة قبل الإغلاق مباشرة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فاختتم التداولات على ارتفاع 0.14 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، انخفض 115 وارتفع 107 فيما لم تشهد أسهم ثلاث شركات تغيرا يذكر.

وعززت مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي لفترة أطول، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالفعل بالقلق إزاء الصراع المتصاعد في غزة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن “الأسواق في وضع حذر” وسط احتمالات اتساع نطاق الصراع في غزة وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، قال إن البيانات الصينية المهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الذي فاق التوقعات “تظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية على تعافي الاقتصاد الصيني”.