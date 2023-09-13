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نيكي الياباني يغلق على انخفاض

منذ ساعتين
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني - أرشيفية

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أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في تعاملات محدودة النطاق اليوم الأربعاء قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين لأسهم يمكنها تحمل وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكي 0.21 ليغلق عند 32706.52 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 2378.64 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي المدير العام لأبحاث الاستثمار في شركة إس.بي.آي للأوراق المالية “لم يكن للسوق اتجاه يذكر اليوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية”.

وأضاف “لكن في ظل هذه البيئة، أراد المستثمرون شراء أسهم ذات قيمة وهو ما حد من الخسائر”.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس آب في وقت لاحق من اليوم، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين غدا الخميس. وستساعد هذه القراءات في رسم التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 20 سبتمبر أيلول.

وهبط سهم سوفت بنك جروب 1.63 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز وخسر 1.67 بالمئة.

فيما صعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للهواتف 1.58 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكي.

كما قفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.13 بالمئة ليقدم أكبر دعم لتوبكس.

    المصدر :
  • رويترز

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