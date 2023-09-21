نيكي الياباني يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر نظيراتها الأمريكية بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ميلا لتشديد السياسة النقدية وتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وتراجع المؤشر نيكي 1.37 بالمئة إلى 32571.03 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ 25 أغسطس آب مع هبوط سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.65 بالمئة.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.09 بالمئة، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.17 بالمئة.

تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات الاقتصادية بالرفع مع التنويه إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 بالمئة إلى 2383.41 نقطة، وحدت أكبر البنوك الوطنية من الخسائر.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 54 سهما مقابل 171 سهما.