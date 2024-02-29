الخميس 19 شعبان 1445 ﻫ - 29 فبراير 2024 |
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نيكي الياباني يغلق على انخفاض

منذ ساعتين
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني الخميس على انخفاض مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد الارتفاع القياسي الذي سجله المؤشر، إلا أنه محا معظم خسائره المبكرة بفعل الطلب على الشراء نتيجة الانخفاضات.

وهبط نيكي لليوم الثاني وتراجع 0.11 بالمئة ليغلق عند 39166.19 نقطة، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليتداول تحت مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير\شباط.

وقال شوغي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية “أعاد المستثمرون شراء الأسهم بعد انخفاض نيكي لما دون 39 ألف نقطة”.

وتابع “من الأسهم البارزة كان سهم تويوتا، الذي ارتفع على الرغم من قوة الين. وأظهر أن المستثمرين ما زالوا يسعون وراء الشركات الكبرى في اليابان”.

وارتفع الين مقابل الدولار الخميس بعد أن قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا إن على البنك أن يفكر في تغيير سياسته النقدية فائقة التيسير.

وتخلى سهم تويوتا عن خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 1.43 بالمئة ويصبح الداعم الأكبر لتغيير اتجاه المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليغلق مرتفعا 0.03 بالمئة عند 2675.73 نقطة.

كما عكس سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 1.04 بالمئة.

وقال ريوتارو ساوادا كبير محللي السوق لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث إن المعنويات تضررت بسبب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية والتي أظهرت أن المستثمرين الأجانب تحولوا إلى بائع صافٍ للأسهم اليابانية خلال أسبوع.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 200 مليار ين (1.33 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير\شباط، مما وضع نهاية لموجة شراء استمرت سبعة أسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

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