نيكي الياباني يغلق على انخفاض

تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة اليوم الاثنين ليغلق منخفضا إذ أشار تقرير إلى نهاية مبكرة محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية التي ينتهجها بنك اليابان المركزي.

وهبط المؤشر نيكي 0.43 بالمئة ليغلق عند 32467.76 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وتتبع المؤشر في البداية مكاسب وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مقال نشرته صحيفة يوميوري بداية الأسبوع، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة. وقفز مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 4.69 بالمئة في أكبر مكاسبه اليومية منذ 20 ديسمبر كانون الأول وكان أكبر الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة.

كما صعد مؤشر قطاع التأمين 2.15 بالمئة ومؤشر قطاع الوساطة 1.21 بالمئة.

وهيمنت أسهم القطاع المالي على قائمة الأسهم العشرة الأكثر ربحا على المؤشر نيكي. وارتفع سهم ريسونا هولدنجز 6.54 بالمئة ليتصدر المؤشر.

أما قطاع العقارات فكان الأسوأ أداء بانخفاض 3.22 بالمئة.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق مع انخفاض سهمي طوكيو إلكترون وأدفانتست 2.98 بالمئة و3.54 بالمئة على الترتيب.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات على ارتفاع 0.06 بالمئة عند 2360.48 نقطة.