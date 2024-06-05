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مؤشر نيكي يغلق على تراجع بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يونيو - 2024 10:26 صباحًا
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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اختتم المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، على تراجع وسط انخفاض الأسهم سريعة التأثر بالتطورات الاقتصادية في أعقاب بيانات جاءت أضعف من المتوقع لسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما أثر ارتفاع الين سلبا على المعنويات.

وهبط المؤشر نيكي 0.89 بالمئة ليغلق على 38490.17 نقطة.

وأنهت وول ستريت تعاملات أمس مرتفعة بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام في أبريل نيسان، مما يشير إلى تباطؤ في قوة سوق العمل وهو ما يدعم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة هذا العام.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الليلة الماضية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه بفعل تقليص المستثمرين لرهاناتهم في الأسواق الناشئة في التعاملات الآسيوية.

ونزل مؤشر شركات الشحن 2.86 بالمئة، وتراجع مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 2.95 بالمئة، وانخفض مؤشر شركات الصلب 2.05 بالمئة.

وتراجع قطاع التأمين 3.73 بالمئة وكان الأكثر انخفاضا بين المؤشرات الفرعية بالبورصة والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 4.64 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة إليوت مانجمنت تعيد بناء حصة تتجاوز قيمتها ملياري دولار في المجموعة المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 بالمئة إلى 2748.22 نقطة مع انخفاض سهم تويوتا موتور 2.43 بالمئة ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر.

    المصدر :
  • رويترز

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