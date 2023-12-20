نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 5 أشهر

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر الأربعاء مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.

وارتفع نيكي 1.37 بالمئة ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو تموز. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 2349.38 نقطة

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث “لم تكن هناك إشارة من محافظ بنك اليابان (كازو) أويدا بشأن توقيت الخروج من سياسة سعر الفائدة السلبي للبنك”.

وأضاف “كانت التكهنات بشأن تحول في سياسة بنك اليابان تؤثر على السوق اليابانية ولهذا السبب كان أداء الأسهم المحلية أقل من نظيراتها الأمريكية. والآن تضاءل هذا الحذر”.

وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير أمس الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وقال شوغي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية إن المؤشر نيكي ارتفع لأن المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسهم قبل قرار بنك اليابان اشتروا الأسهم مرة أخرى.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 3.92 بالمئة مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكي.

وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون 4.08 بالمئة، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1 بالمئة.

وارتفع قطاع الشحن 3.16 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.