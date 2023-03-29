نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع الأربعاء إذ زاد إقبال المستثمرين على الأسهم التي من المقرر تداولها هذا الأسبوع دون الحق في توزيع الأرباح وقفز سهم مجموعة سوفت بنك ذات التأثير الكبير في السوق مدعوما بخطط تقسيم مجموعة علي بابا.

وصعد المؤشر نيكي 1.33 بالمئة ليغلق عند 27883.78 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ العاشر من مارس\آذار وأكبر زيادة يومية منذ 22 مارس\آذار.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46 بالمئة إلى 1995.48 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية “ارتفعت الأسهم اليابانية بسبب الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح الأعلى بينما قدمت المكاسب في مجموعة سوفت بنك المزيد من الدعم”.

وقفز سهم سوفت بنك 6.18 بالمئة ليصبح الداعم الأكبر للمؤشر نيكي، بواقع 62 نقطة، بعد أن أعلنت مجموعة علي بابا عن خطط للتقسيم إلى ست وحدات واستكشاف عمليات جمع الأموال أو الإدراج لمعظمها. وتمتلك سوفت بنك حصة في علي بابا.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.90 بالمئة، كما زاد سهم دايكن لمكيفات الهواء 2.07 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع التنقيب عن النفط 2.63 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي ارتفع 213 وهبط عشرة وبقي اثنان دون تغيير.