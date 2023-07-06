نيكي الياباني يغلق عند أقل مستوى في أكثر من أسبوع

أغلق المؤشر نيكي الياباني، الخميس، عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع متأثرا بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إذ هبط سهم سوسيونكست إلى أدنى حد يومي بعد أن باع أكبر المساهمين فيها حصتهم بالكامل في شركة تصميم الرقائق سريعة النمو.

ونزل نيكي 1.7 بالمئة ليغلق عند 32773.02 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 27 يونيو حزيران بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له منذ السابع من يونيو حزيران.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 2277.08 نقطة.

وهوى سهم سوسيونكست 22.78 بالمئة وتوقف تداول السهم معظم الجلسة، وذلك بعد إعلان كبار المساهمين فيها، ومنهم باناسونيك هولدنجز وبنك التنمية الياباني، أنهم سيبيعون حصتهم بالكامل وتبلغ قيمتها 280 مليار ين (1.94 مليار دولار).

وتقدم سهم شركة سوسيونكست، التي تم طرحها بالبورصة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، بما يقرب من 200 بالمئة هذا العام، ليكون واحدا من الأسهم الأيقونية المرتبطة بالرقائق التي ساعدت المؤشر نيكي على الوصول إلى أعلى مستوى له في 33 عاما.