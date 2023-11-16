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نيكي الياباني ينهي سلسلة من المكاسب استمرت لثلاثة أيام

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2023 9:41 صباحًا
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام الخميس مع اختيار المستثمرين جني الأرباح بعد صعود حاد في الجلسة الماضية، في حين أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا على المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.28 بالمئة عند 33424.41 نقطة، متخليا عن مكاسب بلغت 0.28 بالمئة حققها في وقت سابق من الجلسة.

وقفز أمس الأربعاء 15\11\2023 2.5 بالمئة متجاوزا مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

وعلى أساس شهري ارتفع 8.3 بالمئة.

وقال سيتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث “اشترى المستثمرون الأسهم في مرحلة ما مراهنين على أن نيكي سيواصل زخمه ويتجاوز أعلى مستوى إغلاق لهذا العام المسجل في يوليو… لكن الشراء لم يدم طويلا وأثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل على المعنويات”.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوياتها في شهرين الليلة الماضية على الرغم من علامات على تباطؤ التضخم بعد أن أظهرت مراجعة بيانات مبيعات التجزئة مكاسب قوية في سبتمبر أيلول.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 2368.62.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق مثل سهم أدفانتست الذي انخفض 1.81 بالمئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكي وسهم طوكيو إلكترون الذي خسر 0.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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