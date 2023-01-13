نيكي الياباني يهبط بأكثر من 1%

هبط المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة الجمعة، ليسجل أول خسائره في آخر ست جلسات، وتسبب في أكثر من ثلثي التراجع سهم فاست ريتيلينج مالكة يونيكلو.

والأسهم اليابانية تحت ضغط أيضا من ارتفاع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، إذ يراهن المتعاملون على أن يتبنى بنك اليابان المركزي مزيدا من التعديل في سياسته في اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أقل من شهر من التوسيع المفاجئ لنطاق العائد المسموح به على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات.

وأنهى نيكي جلسة الجمعة منخفضا 1.25 بالمئة بما يعادل 330.30 نقطة إلى 26119.52 نقطة.

كان سهم فاست ريتيلينج أكبر عوامل الضغط على المؤشر، إذ انخفض 7.95 بالمئة وأطاح بما يعادل 217.36 نقطة من نيكي، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مالية مخيبة للآمال أمس الخميس 11\1\2023 بعد إغلاق الأسواق.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.27 بالمئة إلى 1903.08 نقطة.

وتمكن نيكي من الصمود على أساس أسبوعي ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.56 بالمئة، بعد أن انخفض لأربعة أسابيع متتالية قبل ذلك.

وحقق توبكس ارتفاعا أسبوعيا 1.46 بالمئة، وهو أيضا أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع.

ونزلت أسهم الشركات المصدرة، إذ قلص ارتفاع الين قيمة الإيرادات الخارجية، وفقد سهم تويوتا 2.26 بالمئة، وهبط سهم نينتندو 0.92 بالمئة.

لامس الين أقوى مستوى له مقابل الدولار منذ 31 مايو\أيار عند 128.44.

واستفادت أسهم القطاع المالي من التكهنات، إذ قفز المؤشر الفرعي للبنوك في بورصة طوكيو 2.98 بالمئة.