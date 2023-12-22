نيكي الياباني يواصل ارتفاعه مع صعود أسهم البنوك وشركات الشحن

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للأسبوع الثاني بفضل صعود وول ستريت الليلة الماضية، بعد أن قدمت بيانات أمريكية مزيدًا من الأدلة على الهبوط السلس لأكبر اقتصاد في العالم.

وصعد نيكي 0.09 بالمئة إلى 33169.05 نقطة عند الإغلاق اليوم الجمعة، ليرتفع 0.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وقفز المؤشر 0.71 بالمئة في وقت سابق من اليوم، مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية، لكن سرعان ما تلاشت هذه المكاسب.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.83 بالمئة عند الإغلاق بعدما ارتفع إلى ما يصل لاثنين بالمئة، في حين انخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.07 بالمئة عند الإغلاق بعدما سجل 1.9 بالمئة.

واستغلت أسهم البنوك المكاسب التي حققتها خلال اليوم وتعافت من الخسائر الناجمة عن قرار بنك اليابان الإبقاء على التحفيز الذي يخفض العوائد بينما لم يقدم البنك أي تلميحات عن موعد إلغائها.

وارتفع مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 2.44 بالمئة ليأتي في المرتبة الثانية بين 33 مؤشرا للقطاع. وكانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداء وقفزت 3.26 بالمئة عقب الهجمات في البحر الأحمر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.45 بالمئة.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان ارتفع بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عام في علامة على تخفيف ضغوط زيادة التكاليف.

ومن المقرر صدور التقرير الأمريكي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو مقياس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المفضل للتضخم، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.