نيكي الياباني يُغلق مرتفعًا وسط توقعات خفض أسعار الفائدة في أميركا

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الإثنين، مدعومًا باحتمالات خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والتي أدت أيضًا إلى صعود المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ومع ذلك تراجعت أسهم شركات الشحن متأثرة بتوقعات بأن يلقي استئناف الملاحة عبر البحر الأحمر بظلاله على تكاليف الشحن.

وصعد المؤشر نيكي 0.26 بالمئة ليغلق عند 33254.03 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.04 بالمئة إلى 2337.40 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأميركية يوم الجمعة على تباين، إذ انضم المؤشر ناسداك إلى ستاندرد اند بورز 500 في المنطقة الإيجابية في حين أنهى المؤشر داو جونز التداول منخفضًا اسميًا وسط استيعاب الأسواق لبيانات تضخم جاءت أفضل من المتوقع ودعمت احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في العام الجديد.

وقفزت أسهم شركات الشحن اليابانية 17 بالمئة الأسبوع الماضي، وسط توقعات بارتفاع تكاليف الشحن، مع لجوء شركات الشحن العالمية إلى الملاحة عبر طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وانخفض مؤشر أسهم شركات الشحن 6.51 بالمئة اليوم الإثنين ليسجل القطاع أسوأ أداء بين 33 مؤشرًا فرعيًا في بورصة طوكيو.

وهبط سهم كاواساكي كيسن 8.6 بالمئة ليسجل أسوأ أداء على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم نيبون يوشن وسهم خطوط ميتسوي 6.54 بالمئة و5.62 بالمئة على الترتيب.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج 0.62 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي بين الأسهم الفردية. وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 0.48 بالمئة.

أما سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق فهبط 1.49 بالمئة ليلحق أكبر الخسائر بالمؤشر نيكي.