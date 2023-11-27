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نيكي الياباني يُغلق منخفضًا وسط حالة من الحذر!

منذ 41 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضًا اليوم الإثنين وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مما دفعهم إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر نيكي 0.53 بالمئة ليغلق عند 33447.67 نقطة. وكان المؤشر قد استهل تداولات اليوم على ارتفاع وصعد 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتخلى عن مكاسبه مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.38 بالمئة إلى 2381.76 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأميركية من دون تغير يذكر في جلسة تداول قصيرة يوم الجمعة، بسبب عطلة وسط انخفاض حجم التداول والمؤثرات، مع ترقب المستثمرين بداية موسم التسوق بحثًا عن مؤشرات على مرونة المستهلكين.

وتراجع سهم سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.69 بالمئة ليكون المؤثر الأكبر على المؤشر نيكي، كما انخفض سهم كيوسيرا لصناعة الخزف 1.9 بالمئة.

وصعد سهم كاو لمستحضرات التجميل 2.42 بالمئة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، وتبعه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بارتفاع 2.29 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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