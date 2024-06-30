"نيكي هايلي" تحذر ترامب و الجمهوريين من بديل محتمل لبايدن

قالت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هالي، إنها أجرت “محادثة جيدة” مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل أسبوع تقريبًا، عندما تواصلت معه للمرة الأولى منذ انسحابها من السباق لتقدم دعمها شخصيًا، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024.

وقالت هيلي، التي خرجت من السباق الرئاسي في مارس/ آذار، إن الاثنين لم يناقشا دورها في الحملة الانتخابية أو مشاركتها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي الشهر المقبل، بحسب الصحيفة.

هيلي عن استبدال بايدن: مكالمتها مع ترامب جاءت قبل المناظرة الرئاسية الأولى لعام 2024، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي للرئيس جو بايدن البقاء في السباق بسبب الأداء الضعيف.

وقالت هيلي للصحيفة: “أعتقد أن الأمر كان صادماً بالنسبة لكثير من الناس”.. ما رأيناه هو أن ترامب كان قوياً، لكنني لا أعتقد أن ذلك مهم لأن بايدن كان غير متسق بشكل مثير للدهشة”، لافتة إلى “الطريقة التي فقد بها تسلسل أفكاره، والطريقة التي لم يتمكن بها من فهم المواضيع التي يحتاج إلى التحدث عنها”.

وأضافت هيلي أن على الجمهوريين أن يستعدوا لاحتمال اختيار الحزب الديمقراطي مرشحا “أصغر سنا” وأكثر “حيوية” ليحل محل بايدن، بحسب الصحيفة.

وقالت إن استبدال بايدن سيكون “لصالح البلاد”، وتوقعت خسائر في الكونغرس إذا تمسك الديمقراطيون ببايدن كمرشحهم.

وكانت هيلي، التي شغلت تحت إدارة ترامب منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، من بين عشرات المرشحين الرئيسيين الذين هزمهم ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي هيمن عليها من البداية إلى النهاية. وفي مايو/ أيار، أعلنت أنها تخطط للتصويت لصالح ترامب، قائلة إنه “لم يكن مثاليا” لكن بايدن “كان كارثة”.

وكثيرا ما انتقدت هيلي بايدن وترامب بسبب عمرهما، قائلة إنهما أكبر من أن يخدما أربع سنوات أخرى بمنصب الرئاسة.