"نيكي" يتخلى عن مكاسب مبكرة ويغلق منخفضا

تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض اليوم الأربعاء29 أيار/مايو 2024، مع بيع المستثمرين أسهم الشركات سريعة النمو بعد أن سجل عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في أكثر من 12 عاما.

وانخفض نيكي 0.77 بالمئة ليغلق عند 38556.87 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.7 بالمئة بعد أداء قوي للأسهم الأمريكية المرتبطة بالرقائق بقيادة سهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي.

كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا معاملات اليوم على انخفاض واحد بالمئة تقريبا عند 2741.62 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات سريعة النمو على توبكس 1.1 بالمئة في حين انخفض مؤشر أسهم القيمة 0.8 بالمئة.

وفقد سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق المكاسب المبكرة ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة.

وتراجع سهم فاست ريتيلنيج مالكة العلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.2 بالمئة. وهبط سهم ميتسوبيشي إلكتريك 4.5 بالمئة.

وهوى سهم طوكيو للطاقة الكهربائية 8.3 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

في المقابل، ارتفع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.8 بالمئة ومجموعة سوفت بنك 2.7 بالمئة مدعومة بارتفاع سبعة بالمئة لسهم إنفيديا خلال الليل.