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نيكي يتعافى بعد يومين من الخسائر بدفعة من نتائج أعمال إيجابية

منذ 17 ثانية
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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حقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق، الخميس، منهيا خسائر مني بها على مدى يومين مدعوما بنتائج أعمال قوية ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق نيكي على ارتفاع نسبته 1.49 بالمئة مسجلا 32646.46 نقطة معوضا أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66 بالمئة على مدى الجلستين السابقتين. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225 ارتفع 169 وتراجع 54 واستقر سهمان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة.

ورغم أن شركة كوزمو إنرجي ليست مدرجة على نيكي، لكنها دفعت أسهم شركات طاقة أخرى للارتفاع بعد أن قفز سهمها بنحو تسعة بالمئة إثر مراجعتها لتوقعات الأرباح بالرفع. وزاد سهم إديميتسو كوسان 3.11 بالمئة وسهم إنيوس 1.67 بالمئة.

وحقق سهم شركة كاسيو المصنعة للساعات والحاسبات الآلية أكبر نسبة صعود على نيكي إذ قفز بنحو سبعة بالمئة بعد إعلان نتائج مالية إيجابية.

وزاد سهم نينتيندو للألعاب 5.57 بالمئة مواصلة مكاسب نسبتها 6.09 بالمئة حققتها الجلسة السابقة بفضل إعلان توقعات تسجيل أرباح ومبيعات قوية.

وجاء سهم كاو لمستحضرات التجميل في المرتبة الثالثة من الصعود بعد ارتفاع يقارب الخمسة بالمئة بعد إعلان نتائج الأعمال.

ويصل موسم إعلان نتائج الأعمال لذروته في اليابان غدا الجمعة وسينتهي إلى حد كبير بحلول يوم الثلاثاء.

كما تسببت النتائج المالية في هبوط كبير لبعض الأسهم أيضا على نيكي مع نزول فوجيكورا لتصنيع المكونات الإلكترونية وشارب بأكثر من عشرة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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