نيكي يرتفع 1% مع إقبال المستثمرين على أسهم التكنولوجيا الرخيصة

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة واحد في المئة مع سعي المستثمرين إلى قنص أسهم التكنولوجيا المتراجعة، فضلا عن تلقي الأسهم دعما من ارتفاع الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية.

وزاد نيكي 1.03 بالمئة ليغلق عند 26423.47 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1879.12 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوزمو سيكيوريتيز “تبنى المستثمرون وجهة نظر جديدة بشأن أسهم التكنولوجيا مع استقرار العائدات الأمريكية. أعادوا شراء الأسهم التي تراجعت كثيرا”.

وقفز سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر الأزياء يونيكلو 4.33 في المئة لتمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي اليوم الثلاثاء. وزاد مؤشر مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.8 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 0.38 بالمئة.

وربح سهم مجموعة راكوتن 1.62 بالمئة بعد أن قالت شركة التجارة الإلكترونية إنها تقدمت بطلب لإدراج وحدتها للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في بورصة طوكيو.

وتراجعت أسهم شركات الشحن وانخفض سهم كاواساكي كيسن كايشا 4.51 بالمئة وانخفض سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 2.75 بالمئة ليصبحا الأكثر خسارة على المؤشر نيكي.