نيكي يعود للارتفاع بدفعة من صعود أسهم شركات الرقائق

صعد المؤشر نيكي الياباني بقوة اليوم الاثنين مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع نيكي 0.85 بالمئة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكي يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط نيكي 3.37 بالمئة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة اليوم الاثنين وصعد 2.69 بالمئة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكي اليوم وهو سهم شركة دايتشي سانكيو الذي قفز 7.56 بالمئة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 3.87 بالمئة وسهم شركة سكرين هولدينجز لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 بالمئة.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع اليوم الاثنين وتراجع قطاع البنوك 2.62 بالمئة والشحن 1.94 بالمئة.