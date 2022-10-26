نيكي يغلق على أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق لثالث يوم على التوالي الأربعاء لكن المكاسب كانت محدودة وسط تراجع في العقود الأمريكية الآجلة، ومع حذر المستثمرين المحليين من نتائج أعمال ضعيفة على غير المتوقع من شركات تكنولوجيا عملاقة مثل ألفابت وميكروسوفت.

وارتفع المؤشر نيكي 0.67 بالمئة وسجل ما يزيد على 27500 نقطة للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر\أيلول، وتراجع قليلا خلال الجلسة وأنهى اليوم على 27432 نقطة بما يمثل أعلى إغلاق فيما يقرب من سبعة أسابيع.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 بالمئة.

وكان سهم دنكا الأفضل أداء على نيكي وقفز 6.37 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للمنتجات الكيماوية نتائجها وقالت إنها تعتزم نقل وحدتها للأسمنت إلى شركة أخرى.

وتكبدت شركات الشحن أكبر خسائر على المؤشر، كما تراجع سهم توشيبا 1.66 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الكونسورتيوم الذي يعتزم شراء عملاق التكنولوجيا سيفوت على الأرجح الموعد النهائي للحصول على قروض لإتمام الصفقة.