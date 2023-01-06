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نيكي يغلق على ارتفاع بعد تراجع الين أمام الدولار

منذ 43 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا الجمعة، مع إعادة المستثمرين شراء الأسهم المتراجعة مع انخفاض الين مقابل الدولار.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.59 بالمئة عند 25973.85 نقطة بعد أن بدأ التداولات على انخفاض متأثرا بتراجع وول ستريت في ختام التعاملات خلال الليل، وخسر المؤشر 0.46 بالمئة على مدار الأسبوع الذي تخللته عدة عطلات.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1875.76 لكنه خسر 0.84 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال تشيهيرو أوتا مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين لدى إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز “صعود الين أمام الدولار منذ تعديل سياسة بنك اليابان (المركزي) نال من معنويات المستثمرين لكن الاتجاه تغير أمس”.

وأضاف “بعض المستثمرين أعادوا شراء الأسهم إذ بدا بعضها رخيصا في ظل تراجع الين”.

وارتفع نيكي بدعم من الأسهم ذات الثقل حيث قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق والأجهزة 3.51 بالمئة وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 1.24 بالمئة. وصعد سهم دايتشي سانكيو للعقاقير 3.51 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوني 2.41 بالمئة وسهم هوندا موتور 1.93 بالمئة.

وقفز مؤشر شركات الشحن 3.27 بالمئة مسجلا أفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

    المصدر :
  • رويترز

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