نيكي يغلق على ارتفاع بعد 3 ايام من الخسائر المتتالية

أغلقت أسهم البنوك اليابانية على ارتفاع الأربعاء، مما ساعد المؤشر نيكي على إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية، إذ استعادت الأسواق بعض الهدوء بعد أن هدأت مخاوف المستثمرين من تسرب تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي.

وارتفع مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 3.3 بالمئة بقيادة أسهم بنكي سوروجا وشيمان اللذين ارتفع كل منهما بأكثر من خمسة بالمئة.

وكان أداء المؤشر خلال الجلسة متقلبا، لكنه تعافى في آخر 15 دقيقة من التداول ليغلق عند 27229.48 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع على مدى الأيام الثلاثة الماضية خمسة بالمئة تقريبا.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، والذي يتأثر بشكل أكبر بأسهم البنوك، 0.7 بالمئة إلى 1960.12 نقطة.