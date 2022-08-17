نيكي يغلق على ارتفاع منذ سبعة أشهر

أغلق المؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 29 ألف نقطة اليوم الواقع في 17 آب 2022 لأول مرة منذ أكثر من سبعة أشهر بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية مدفوعة بتحقيق شركات البيع بالتجزئة الأمريكية أرباحا قوية.

وارتفع نيكي 1.23 بالمئة إلى 29222.77 نقطة ليغلق عند أعلى مستوى له منذ الخامس من يناير كانون الثاني. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 2006.99 نقطة.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، الخبير في بيكتيت اليابانية لإدارة الأصول “صعود الأسهم الأمريكية رفع معنويات المستثمرين… المستثمرون تعاملوا بإيجابية مع الأرباح المتفائلة لشركات البيع بالتجزئة الأمريكية”.

وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينج، المالكة لمتاجر أونيكلو للملابس، 2.8 بالمئة ليشكل أكبر دفعة للمؤشر نيكي، يليه صعود سهم دايكن إيندستريز لصناعة أجهزة التكييف 2.02 بالمئة، ثم ارتفاع سهم شركة الاتصالات (كيه.دي.دي.آي) 1.43 بالمئة.

ومن بين شركات التكنولوجيا التي شكلت أكبر خسائر تريند ميكرو، مزود خدمات الأمن الإلكتروني، التي خسر سهمها 2.08 بالمئة، مما شكل أكبر خسارة للمؤشر نيكي. وانخفض سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.89 بالمئة.