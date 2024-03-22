نيكي يغلق عند قمة غير مسبوقة

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى على الإطلاق الجمعة، مدعوما بمكاسب غير مسبوقة في وول ستريت الليلة الماضية وصعود أسهم شركات صناعة السيارات على خلفية انخفاض الين.

وصعد نيكي 0.18 بالمئة ليغلق عند 40888.43 بالمئة، وذلك بعد أن وصل إلى 41087.75 نقطة في وقت سابق من الجلسة، ليتجاوز أعلى مستوى سجله خلال التعاملات على الإطلاق.

وارتفع المؤشر، الذي تجاوز مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى، 5.68 بالمئة خلال الأسبوع وصعد 22 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة إلى 2813.22 نقطة.

وقال شوجي هوسوي المحلل الكبير في دايوا سكيوريتيز “توقعت السوق أن يرتفع الين مقابل الدولار في ربع السنة الحالي، لكن ذلك لم يحدث، وهو أمر إيجابي بالنسبة للشركات اليابانية”.

وأضاف “لا يزال الين أضعف، إذ من غير المتوقع أن ترتفع عائدات (السندات الحكومية) اليابانية كثيرا. وقال بنك اليابان إنه سيبقي على سياسة التيسير النقدي حتى لا تضيق الفجوة في العائدات بين الولايات المتحدة واليابان”.

وتعهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أمس الخميس بمواصلة دعم الاقتصاد من خلال سياسة نقدية فائقة التيسير.

ويساعد انخفاض الين المصدرين لأنه يزيد من حجم الإيرادات من الخارج بالين.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.92 بالمئة ليكون واحدا من أكبر الداعمين للمؤشر نيكي. وقفز سهم سوزوكي موتور 3.63 بالمئة.

وصعد مؤشر شركات صناعة السيارات 1.72 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر أسهم شركات صناعة إطارات السيارات 2.41 بالمئة، وهو الأعلى بين إجمالي 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو.

وبالنسبة للأسهم المرتبطة بالرقائق، تراجع سهم أدفانتست 2.93 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 0.03 بالمئة.