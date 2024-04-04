نيكي يغلق مرتفعا بعد انتهاء موجة جني أرباح تزامنت مع السنة المالية الجديدة

أنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم الخميس، 4 ابريل/نسيان، على ارتفاع مع شراء المستثمرين لأسهم بعد موجة بيع قوية لجني الأرباح هذا الأسبوع بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وارتفع نيكي 0.81 بالمئة عند الإغلاق مسجلا 39773.14 نقطة بعد أن ارتفع خلال الجلسة بما وصل إلى اثنين بالمئة متخطيا 40 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود نسبته 0.94 بالمئة مسجلا 2732.00 نقطة.

وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 17.55 بالمئة ليصل لحد الارتفاع اليومي بعد أن رفعت مورجان ستانلي للأوراق المالية التوصية للسهم.

وارتفع سهم فانوك المصنعة للروبوتات 3.16 بالمئة ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.07 بالمئة.

وخلال تراجعه في الجلسة السابقة، سجل نيكي هبوطا نسبته 4.6 بالمئة عن مستوى ارتفاع قياسي سجله في 22 مارس آذار.

وزاد سهم كاو 5.14 بالمئة بعد أن قالت شركة الاستثمار أواسيس مانجمنت ومقرها هونج كونج إنها ستبدأ حملة لإعادة تشكيل العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل وستطور التسويق لمنتجاتها.

وارتفع سهم إيتوشو للجلسة الثانية وصعد 0.68 بالمئة بعد أن قالت شركة التجارة أمس الأربعاء إنها تستهدف تعزيز الأرباح لتصل لمستوى قياسي يبلغ 880 مليار ين ارتفاعا من تقديرات بلغت 800 مليار ين في السنة المالية التي انتهت. وشهد سهم الشركة ارتفاعا نسبته 6.4 بالمئة في الجلسة السابقة.