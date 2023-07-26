الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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نيكي يغلق منخفضا قبيل اجتماع للمركزي الياباني

منذ 55 ثانية
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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انخفض المؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف، الأربعاء، تحت ضغط تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات، فيما عكف المستثمرون على البيع لجني الأرباح قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع.

وتراجع نيكي 0.04 بالمئة ليغلق عند 32668.34 نقطة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 2283.09 نقطة.

ويميل بنك اليابان المركزي نحو التمسك بسياسته الخاصة بالسيطرة على العوائد دون تغيير، إذ يفضل صانعو السياسة التدقيق في المزيد من البيانات لضمان استمرار ارتفاع الأجور والتضخم.

ونزلت أسهم شركات صناعة الإطارات 1.31 بالمئة وسجلت أسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وهبط سهم بريدجستون 1.27 بالمئة وهبط سهم يوكوهاما رابر 2.22 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.12 بالمئة، مع هبوط سهم إيسوزو موتورز 1.77 بالمئة ونزول سهم سوبارو 1.93 بالمئة وتراجع سهم مازدا موتور 1.72 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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