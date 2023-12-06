نيكي يمحو خسائره ويُسجّل ارتفاعًا حادًا

سجل المؤشر نيكي ارتفاعًا حادًا اليوم الأربعاء، ومحا خسائر مني بها في الجلسات الثلاث السابقة مع إعادة شراء المستثمرين لأسهم مرتبطة بالرقائق.

وقفز نيكي 2.04 بالمئة ليغلق عند 33445.90 نقطة مسجلًا أكبر مكاسب يومية منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.9 بالمئة إلى 2387.20 نقطة.

وصعد ناسداك أمس الثلاثاء 0.31 بالمئة بينما هبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مع تعزيز بيانات الوظائف الجديدة لرهانات خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون مارس/ آذار.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وسجل نيكي أمس الثلاثاء، أكبر انخفاض في ستة أسابيع، عندما تسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة في موجة بيع قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مثل أدفانتست.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.2 بالمئة وأدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ثلاثة بالمئة.

وقفز سهم ساكورا إنترنت 12.09 بالمئة مسجلًا ارتفاعًا حادًا للجلسة الثالثة على التوالي مع قول جين سين هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا هذا الأسبوع إن الشركة الأمريكية العملاقة في مجال أشباه الموصلات ستعمل مع شركات يابانية مثل ساكورا إنترنت لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في اليابان.

ومن بين 225 مكونا على نيكي ارتفع 218 سهما وهبط ستة وبقى سهم واحد مستقرًا.