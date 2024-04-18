"نيكي" ينهي سلسلة خسائر مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأول مرة في أربع جلسات، الخميس 18 أبريل/نيسان، إذ عكست أسهم قطاع الرقائق خسائر مبكرة وارتفعت أسهم بنوك.

وصعد نيكي 0.31 بالمئة إلى 38079.70 نقطة عند الإغلاق بعدما انخفض بما يصل إلى 0.83 بالمئة في وقت مبكر من الجلسة قبل أن يتجاوز مستوى 38 ألف نقطة.

غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 3.65 بالمئة على مدار الأسبوع، ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وعكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة المحدودة وارتفع 0.54 بالمئة عند الإغلاق.

وقال كينجي آبي خبير الأسهم في شركة دايوا للأوراق المالية “السوق اليابانية قوية منذ بداية العام، لذا فمن الطبيعي أن يجني بعض المستثمرين أرباحا” مما أدى إلى الانخفاض في بداية هذا الأسبوع.

وأضاف “ما زلت متفائلا بشأن التوقعات للأسهم اليابانية لأن الأرباح عالية جدا”، وتوقع ارتفاع المؤشر نيكي إلى 43 ألف نقطة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ولا يزال نيكي مرتفعا بنسبة 13.79 بالمئة على مدار العام. وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 41087.75 نقطة في 22 مارس آذار، وانخفض 7.61 بالمئة عن هذه النقطة حتى الإغلاق أمس الأربعاء.

وبدأ موسم جني الأرباح في وقت سابق من الشهر الجاري مع تصدر شركات التجزئة التقارير المبكرة. ومن المقرر صدور تقارير شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل رغم أن العدد الأكبر من تقارير الشركات يأتي في منتصف مايو أيار.

وتراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات الياباني في البداية اليوم الخميس بعدما أعلنت شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية لتصنيع معدات رقائق الكمبيوتر حجوزات جديدة أمس الأربعاء والتي جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين.

لكن المعنويات تغيرت وسط آمال بتحقيق شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لتصنيع الرقائق أرباحا قوية، والتي تحققت قبل حوالي نصف ساعة من إغلاق بورصة طوكيو بزيادة تقديرية تسعة بالمئة لصافي الربح.

وارتفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق بأكثر من خمسة بالمئة ليكون أفضل الأسهم المدرجة على نيكي أداء بعدما عكس تراجعه 2.5 بالمئة في البداية.

وشكلت أسهم البنوك الإقليمية نقطة مضيئة أخرى بعد صعود سهم مجموعة كونكورديا المالية 4.82 بالمئة، وسهم بنك تشيبا 3.46 بالمئة، وسهم مجموعة فوكوكا المالية 3.04 بالمئة