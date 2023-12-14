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نيكي ينهي مكاسب 3 أيام مع قفزة للين بعد قرار المركزي الأمريكي

منذ 59 دقيقة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام اليوم الخميس، مع تراجع أسهم شركات السيارات والبنوك بعد إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

وأدى قرار المركزي الأمريكي لتعزيز الين بقوة ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض.

وأغلق المؤشر نيكي متراجعا 0.73 بالمئة عند 32686.25 نقطة بعد ارتفاعه بما وصل إلى 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وفتح المؤشر على ارتفاع مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت خلال الليل.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ يناير كانون الثاني 2022 بعد أن أعلن المركزي الأمريكي أن سياسة رفع الفائدة وصلت لنهايتها.

وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار، في حين واصلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضها في ساعات التداول الآسيوية بعد أن وصلت لأدنى مستوى منذ أغسطس آب الليلة الماضية.

ويميل الين المرتفع إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس قسم التداول في فيليب سكيوريتيز اليابان “انخفضت الأسهم اليابانية بسبب قوة الين وتراجع عوائد سندات الخزانة. وكان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أكثر تساهلا مما كان متوقعا”.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43 بالمئة إلى 2321.35.

وخسر قطاع السيارات وقطع الغيار 3.98 بالمئة، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وخسر سهم تويوتا موتور 3.82 بالمئة ليصبح أكبر عائق لتوبكس. ونزل سهم هوندا موتور خمسة بالمئة.

وهبط القطاع المصرفي 3.82 بالمئة، وتراجع سهما ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.54 بالمئة و5.25 بالمئة على الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

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