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نيودلهي تكثف اختبارات كورونا بعد زيادة في الإصابات اليومية

منذ 34 دقيقة
كورونا في الهند

كورونا في الهند

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قال وزير الصحة في حكومة العاصمة الهندية إن نيودلهي ستكثف اختبارات فيروس كورونا وستشجع على زيادة استخدام الكمامات بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد يومي من الإصابات فيما يقرب من ستة أشهر.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية (الخميس 30-3-2023) إن الهند سجلت 3016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول، حسبما أظهر إحصاء لرويترز.

وقالت الحكومة المحلية في وقت متأخر أمس الأربعاء إن العاصمة نيودلهي سجلت 300 إصابة جديدة في يوم واحد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا هو أعلى مستوى لها منذ أغسطس آب من العام الماضي.

وذكر وزير الصحة المحلي في نيودلهي للصحفيين بعد اجتماع طارئ للحكومة المحلية لمناقشة زيادة الإصابات “معدل الإصابة تجاوز العشرة بالمئة في نيودلهي، لكن عدد الاختبارات منخفض، وبالتالي لا يوجد سبب للذعر. أصدرنا إرشادات نطالب فيها الناس بوضع الكمامات إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه تلك الخاصة بالأنفلونزا وفي المستشفيات”.

وسجلت الهند أكثر من 44 مليون إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة قبل ثلاث سنوات، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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