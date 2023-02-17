نيوزيلندا.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار جابرييل الى ثمانية

قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز إن عدد القتلى جراء الإعصار جابرييل الذي اجتاح البلاد ارتفع إلى ثمانية الجمعة، وحذر من أن العدد مرشح للزيادة مع تواصل فرق الطوارئ مع مئات من التجمعات التي عزلها الإعصار.

وأدى الإعصار الذي اجتاح المناطق المرتفعة من الجزيرة الشمالية الأحد قبل أن يشق طريقه إلى الساحل الشرقي إلى عزل بلدات وجرف مزارع وجسور وغمر منازل، كما تسبب في نفوق ماشية وتقطع السبل بالسكان فوق أسطح المنازل.

وقال هيبكنز “إننا بحاجة إلى إعداد أنفسنا لاحتمال وجود مزيد من القتلى في أنحاء البلاد. والعدد الفعلي لن نعرفه قبل مرور بعض الوقت”.

وحتى ظهر اليوم الجمعة “بالتوقيت المحلي” تلقت الشرطة بلاغات بأنه لا يمكن التواصل مع أكثر من 4500 فرد من جانب أصدقائهم أو أفراد من عائلاتهم منذ الإعصار. وتعتقد الشرطة أن معظمهم لا تصلهم تغطية شبكات الاتصال فقط.

وقال هيبكنز “هذه بلا شك أكبر كارثة طبيعية ربما هذا القرن… حجم الضرر كبير لأنه يغطي منطقة جغرافية واسعة”.

وبدأت الأوضاع في التحسن، مع توقعات بطقس صحو إلى حد كبير في معظم أنحاء الجزيرة الشمالية خلال مطلع الأسبوع.