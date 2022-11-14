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نيوزيلندا تدرب عددا أكبر من الجنود الأوكرانيين وتمدد الدعم في مجال المخابرات

منذ ساعة واحدة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قالت نيوزيلندا (الاثنين 14-11-2022) إنها سترسل 66 فردا إضافيا من قوات الدفاع إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين مع استمرار الغزو الروسي للشهر التاسع.

ولنيوزيلندا حاليا فريق مكون من 120 فردا من قوة الدفاع النيوزيلندية لتدريب الأوكرانيين في بريطانيا ولكن كان من المقرر انتهاء هذه المهمة. وقال بيان حكومي إن العملية الجديدة لإرسال أفراد قوات الدفاع ستستمر من 30 نوفمبر تشرين الثاني حتى يوليو تموز 2023.

وقال بيني هيناري وزير الدفاع “يسعدني أن مشاة قوة الدفاع النيوزيلندية يمكن أن يقدموا المهارات والخبرة لمزيد من التدريب. وهذا الانتشار يوفر أيضا فرصة لأفراد قوة الدفاع لاكتساب خبرة مهمة”.

وقالت الحكومة النيوزيلندية أيضا إنها ستمدد مساهمتها الحالية في مجال المخابرات وستعيد نشر أربعة من أفراد قوة الدفاع للمساعدة في مركز اللوجستيات في أوروبا وتوفير ثمانية أشخاص لدعم أولئك المنتشرين في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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