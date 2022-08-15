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نيوزيلندا تعتزم نشر 120 عسكريًا في بريطانيا لتدريب قوات أوكرانية

منذ 6 دقائق
علم نيوزيلندا

علم نيوزيلندا

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تواصل الدول الغربية إمداد أوكرانيا بالدعم العسكري لمساعدتها في الصمود أمام الغزو الروسي المستمر منذ ستة أشهر.

في هذا الشأن، أعلنت الحكومة في نيوزيلندا أنها سترسل 120 عسكريًا إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الأوكرانيين على القتال في الخطوط الأمامية.

وتسمح هذه الخطوة لفرقتين لتدريب المشاة بتزويد العسكريين الأوكرانيين بالمهارات الأساسية لتحسين أدائهم في القتال، بما يشمل كيفية التعامل مع الأسلحة، والإسعافات الأولية القتالية، وقانون العمليات وغيرها من المهارات.

وأشارت الحكومة في بيان الى أن تدريب حوالي 800 جندي أوكراني سيجرى حصريا في واحد من أربعة مواقع في بريطانيا، موضحةً أن العسكريين النيوزيلنديين لن يسافروا إلى أوكرانيا.

في السياق عينه، قالت رئيسة الوزراء “جاسيندا أرديرن”، في مؤتمر صحفي للإعلان عن إرسال العسكريين،: “أوضحنا أن الهجوم السافر على سيادة أي دولة وما يعقبه من خسائر في أرواح الأبرياء أمر خاطئ ولا يمكن احتماله. وستستمر إدانتنا لتتجاوز الكلمات وتشمل الدعم الحاسم”، مشددةً على أن القوات النيوزيلندية لم ولن تشارك في القتال في أوكرانيا.

وأكمل ثلاثون من العسكريين النيوزيلنديين انتشارهم في أيار لتدريب العسكريين الأوكرانيين على تشغيل المدفعية.

وجاءت عمليات نشر الجنود بغرض التدريب في إطار سلسلة من الإجراءات ردًا على غزو روسيا في 24 فبراير شباط لجارتها الجنوبية.

وشملت هذه الإجراءات تقديم دعم مالي بأكثر من 40 مليون دولار نيوزيلندي (25.70 مليون دولار) وفرض عقوبات على 840 فردًا وكيانا.

    المصدر :
  • رويترز

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