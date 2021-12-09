نيوزيلندا تعلن الحرب على التدخين.. بيع السجائر لهذه الشريحة “جريمة”!

تعمل الحكومة النيوزيلندية على سن قانون يحظر بيع السجائر للمراهقين على الإطلاق في حياتهم، في واحدة من أقوى الإجراءات في العالم المناوئة لصناعة التبغ، بحجة أن الجهود الأخرى لإطفاء التدخين تستغرق وقتًا طويلاً.

ولن يُسمح أبدًا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عامًا أو أقل في عام 2027 بشراء السجائر في دولة المحيط الهادئ التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين ، وهو جزء من المقترحات التي تم الكشف عنها يوم الخميس والتي ستحد أيضًا من عدد تجار التجزئة المصرح لهم ببيع التبغ وخفض مستويات النيكوتين في جميع المنتجات.

وقالت مساعدة وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فيرال في بيان: “نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدأوا التدخين أبدًا، لذا سنجعل بيع أو توريد منتجات التبغ المدخن إلى مجموعات جديدة من الشباب جريمة”.

وأضافت: “إذا لم يتغير شيء، فسوف تمر عقود حتى تنخفض معدلات تدخين الماوري إلى أقل من 5٪ ، وهذه الحكومة ليست مستعدة لترك الناس وراءهم”.

حاليًا هناك 11.6 ٪ من جميع النيوزيلنديين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا يدخنون، وهي نسبة ترتفع إلى 29 ٪ بين البالغين الماوريين الأصليين، وفقًا للأرقام الحكومية.

وستتشاور الحكومة مع فريق عمل صحة الماوري في الأشهر المقبلة قبل تقديم تشريع إلى البرلمان في يونيو من العام المقبل ، بهدف سنه بحلول نهاية عام 2022.

سيتم بعد ذلك تطبيق القيود على مراحل اعتبارًا من عام 2024، بدءًا من انخفاض حاد في عدد البائعين المعتمدين ، يليه انخفاض متطلبات النيكوتين في عام 2025 وإنشاء جيل “خالٍ من التدخين” اعتبارًا من عام 2027.

ستجعل حزمة الإجراءات صناعة التبغ بالتجزئة في نيوزيلندا واحدة من أكثر الصناعات المقيدة في العالم، خلف بوتان مباشرة حيث تُحظر مبيعات السجائر تمامًا. كانت أستراليا المجاورة لنيوزيلندا هي أول دولة في العالم تفرض تغليفًا عاديًا للسجائر في عام 2012.

من جهة أخرى اعتبرت الحكومة أن الإجراءات الحالية مثل التغليف البسيط والرسوم المفروضة على المبيعات أدت إلى إبطاء استهلاك التبغ، مما يعني أن الخطوات الأكثر صرامة ضرورية لتحقيق هدفها المتمثل في أن يدخن أقل من 5٪ من السكان يوميًا بحلول عام 2025.

وقالت الحكومة إن القواعد الجديدة ستخفض معدلات التدخين في البلاد إلى النصف في أقل من 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

يشار إلى أن التدخين يقتل حوالي 5000 شخص سنويًا في نيوزيلندا، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن الوقاية منها في البلاد. قالت حكومة البلاد إن أربعة من كل خمسة مدخنين بدأوا التدخين قبل سن 18.

ورحبت السلطات الصحية بهذا الأجراء بينما أعرب تجار التجزئة عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على أعمالهم وحذروا من ظهور سوق سوداء.

ولم تقدم الحكومة تفاصيل حول كيفية مراقبة القواعد الجديدة أو ما إذا كانت ستطبق على زوار البلاد وكيف سيتم تطبيقها.

وقال رئيس الجمعية الطبية النيوزيلندية أليستير همفري في بيان إن “تدخين السجائر يقتل 14 نيوزيلنديا كل يوم وسيموت اثنان من كل ثلاثة مدخنين نتيجة للتدخين”.

مضيفاً “تقدم خطة العمل هذه بعض الأمل في تحقيق هدفنا 2025 Smokefree Aotearoa ، والحفاظ على تاماريكي (أطفال الماوري) خاليًا من التدخين.”

ومع ذلك، قالت مجموعة Dairy and Business Owners Group، وهي مجموعة ضغط للمتاجر المحلية، إنه بينما تدعم دولة خالية من التدخين، فإن خطة الحكومة ستدمر العديد من الشركات.

من جهته قال رئيس المجموعة، صني كوشال، لموقع Stuff.co.nz: “هذه نظرية 100 في المائة وجوهر صفر في المائة… ستكون هناك موجة إجرامية.