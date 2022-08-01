الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيوزيلندا تفرض مزيدًا من العقوبات ضد روسيا

منذ 33 دقيقة
علم نيوزلندا

علم نيوزلندا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، الاثنين، أن حكومة بلادها أعلنت عن اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية.

وجاء في بيان صدر عن ماهوتا: “قمنا بفرض عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية وعدد من الهيئات الدفاعية المسؤولة عن نقل الأسلحة والمعدات العسكرية. كما نفرض عقوبات على شركة التأمين “سوغاز” والسكك الحديدية الروسية وعدد من المؤسسات التي تقوم باختراع وإنتاج وتجربة المعدات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الروسية”.

وأشارت الوزيرة أيضا الى أن القانون الجديد حول العقوبات ضد روسيا الذي وافق عليه برلمان نيوزيلندا بالإجماع في مارس الماضي، “يقضي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات بما فيها حظر الرحلات وتجميد الأصول وحظر إجراء العمليات المالية وعبور السفن والطائرات الروسية لحدود نيوزيلندا”.

وقد فرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد أكثر من 650 مواطنًا روسيا بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونواب مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 منشأة ومؤسسة روسية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني
إيران: نتابع أحداث العراق "بدقة وحساسية"
ميناء أوديسا (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"يوم ارتياح للعالم".. ترحيب عالمي بمغادرة سفينة الحبوب ميناء أوديسا
الكرملين
صراع كوسوفو وصربيا.. الكرملين في صف بلغراد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نوح زعيتر
توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
حسن نصر الله
نصر الله: درسنا ورأينا واتخذنا هذا القرار.. تكليفي من الله!!