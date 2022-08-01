نيوزيلندا تفرض مزيدًا من العقوبات ضد روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، الاثنين، أن حكومة بلادها أعلنت عن اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية.

وجاء في بيان صدر عن ماهوتا: “قمنا بفرض عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية وعدد من الهيئات الدفاعية المسؤولة عن نقل الأسلحة والمعدات العسكرية. كما نفرض عقوبات على شركة التأمين “سوغاز” والسكك الحديدية الروسية وعدد من المؤسسات التي تقوم باختراع وإنتاج وتجربة المعدات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الروسية”.

وأشارت الوزيرة أيضا الى أن القانون الجديد حول العقوبات ضد روسيا الذي وافق عليه برلمان نيوزيلندا بالإجماع في مارس الماضي، “يقضي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات بما فيها حظر الرحلات وتجميد الأصول وحظر إجراء العمليات المالية وعبور السفن والطائرات الروسية لحدود نيوزيلندا”.

وقد فرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد أكثر من 650 مواطنًا روسيا بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونواب مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 منشأة ومؤسسة روسية.