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نيوزيلندا تقر قوانين صارمة لمكافحة التدخين

منذ ساعة واحدة
مكافحة التدخين

مكافحة التدخين

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ستُمنع الأجيال المقبلة من سكان نيوزيلندا من شراء التبغ في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين أقرها البرلمان، الثلاثاء، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم.

تشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير كانون الثاني 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولارات أمريكية). وسيبقى الحظر ساريا طوال حياة الشخص.

كما تقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وتقلل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 بالمئة.

وقالت الدكتورة عائشة فيرال نائبة وزير الصحة في بيان “هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين”.

وأضافت “سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف”.

وسيُخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزولا من 6000.

    المصدر :
  • رويترز

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