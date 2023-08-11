نيوزيلندا قلقة من نشاط استخباراتيّ مرتبط بالصين.. وبكين "مستاءة جدًا"

أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة، أنّها على دراية بنشاط استخباراتي مرتبط بالصين في البلاد يستهدفها ومنطقة المحيط الهادي بشكل عام.

وقال جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندية في تقرير سنوي: “يشكل هذا مصدر قلق استخباراتي كبير لنيوزيلندا”.

فيما قالت السفارة الصينية في ولنغتون إنها “مستاءة جدًا وترفض بشدة” المحتوى المتعلق بالصين في التقرير، وإن الحكومة الصينية تجري أنشطة تواصل “طبيعية” مع المواطنين الصينيين في الخارج بما يتفق مع القانون الدولي.

وأضافت السفارة في بيان أنّ بكين تأمل في أن تتمكن الدول ذات الصلة من توفير بيئة مفتوحة وشاملة للجميع، ولا تنطوي على تمييز ضد الصينيين المغتربين أو المواطنين من أصل صيني.

والاتهامات الموجهة إلى الصين هي الأحدث في سلسلة من التعليقات في الآونة الأخيرة من الحكومة النيوزيلندية عن المخاوف إزاء تصرفات بكين التوسعية وتأثيرها المزعزع للاستقرار.

والتقرير الذي يحمل عنوان (بيئة التهديدات الأمنية​​ لنيوزيلندا 2023) هو الأول الذي ينشر في إطار تحول الحكومة لاطلاع المواطنين بشكل أكبر على المخاطر التي تواجهها البلاد، ويأتي قبل شهرين من الانتخابات العامة التي تركز حملتها الانتخابية على السياسة الخارجية.

كما سلط التقرير الضوء على أنشطة “تدخل أجنبي” من جانب إيران وروسيا.

وأضاف التقرير أنه بشكل عام أصبحت الأجواء الأمنية الدولية التي تحيط بنيوزيلندا أكثر صعوبة وأقل قابلية لتوقعها مما كانت عليه في العقود القليلة الماضية.

ولم ترد السفارة الإيرانية في ولنغتون بعد على طلب للتعليق، بينما انتقدت السفارة الروسية ما قالت إنه “تدخل” من نيوزيلندا في الشؤون الداخلية الروسية عبر التعليق علنًا على سجن المعارض البارز أليكسي نافالني.