الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيوزيلندا مستمرة في حالة الطوارئ في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات

منذ 13 دقيقة
علم نيوزيلندا

علم نيوزيلندا

A A A
طباعة المقال

تهطل على العالم مجموعة من الكوارث الطبيعية، فبعد موجة الحر الشديدة التي طالت بعض الدول تسيطر في البعض الآخر الفيضانات والامطار الغزيرة، بحيث تتسبب بالعديد من الخسائر والاضرار.

هذا وقد أبقت نيوزيلندا حالة الطوارئ الأحد 21 أغسطس\آب، في مناطق من الجزيرة الجنوبية التي اجتاحتها الفيضانات في الوقت الذي تقيم فيه السلطات حجم الأضرار في المنطقة التي تضررت بشدة بسبب الأمطار الغزيرة على مدى أربعة أيام.

وأجبرت الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي في المناطق الشمالية والوسطى أكثر من 500 شخص على ترك منازلهم وجعلت بعض تلك المنازل غير صالح للسكنى.

وكانت نيلسون، الواقعة على الساحل الشمالي للجزيرة الجنوبية ولكن الفيضانات التي أغرقت الطرق والمنازل عزلت بلدات في الجزيرة الشمالية.

ولكن السلطات في المنطقة المحيطة بنيلسون قالت إنه لم تقع حوادث خطيرة أو عمليات إجلاء بسبب الطقس خلال الليل.

وقال مسؤولو إدارة الطوارئ ” نعمل بأسرع ما يمكن لإعادة الناس إلى منازلهم بأمان”، وأضافوا أن حالة الطوارئ مستمرة في مناطق مارلبورو والساحل الغربي ونيلسون- تاسمان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي يعلق أوامر اعتقال متمردي جيش التحرير الوطني
العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي: ما يحدد علاقتنا مع دول العالم هو ملف السيادة على "الصحراء"
عناصر من الجيش الألباني
السلطات الألبانية تعتقل روسيّين وأوكرانياً حاولوا دخول مصنع حربي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!