نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقية تجارة حرة

أبرمت نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة، الأحد، بعد استكمال المفاوضات في عام 2022، مع توقعات بأن تدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2024.

وقال داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي إن اتفاق التجارة سيخفض التكاليف ويدعم المصدرين لتنمية وتنويع تجارتهم.

وقع أوكونور ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس على الاتفاقية في بروكسل.

وقال البيان الصادر بهذا الشأن إنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2024، بمجرد أن يكمل الطرفان الخطوات القانونية النهائية المطلوبة.