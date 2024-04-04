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نيويورك تايمز: ترامب أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

منذ 49 دقيقة
دونالد ترامب
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نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء عن مصدرين مطلعين القول إن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أجرى في الآونة الأخيرة اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح ما الذي ناقشه الجانبان وما إذا كان الاتصال هو الأول بينهما منذ غادر ترامب منصب الرئيس الذي شغله من 2017 إلى 2021.

وبسبب إصابته بكسر في أحد أضلعه، أرجأ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان خططه للسفر إلى السعودية هذا الأسبوع للقاء ولي العهد.

وكان من المقرر أن يجري سوليفان محادثات مع ولي العهد وسط مساع أمريكية لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

وكانت السعودية أول وجهة خارجية لترامب عندما تولى منصب الرئيس في 2017.

    المصدر :
  • رويترز

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