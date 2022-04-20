نُقِلوا من سوريا وليبيا.. مسؤول أوروبي يكشف أعداد مرتزقة فاغنز في أوكرانيا

أعلن مسؤول أوروبي الثلاثاء أنّ ما بين “10 إلى 20 ألف” رجل بين مرتزقة من شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية ومقاتلين من سوريا وليبيا يحاربون حالياً إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المسؤول لصحافيين في واشنطن طالباً عدم كشف اسمه إنّ هؤلاء الرجال “ليست لديهم مركبات أو أسلحة ثقيلة” وقد استقدمتهم روسيا لإسناد قواتها في غزوها لجارتها.

وأكّد أنّه تمّ رصد “عمليات نقل، من مناطق مثل سوريا وليبيا، إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا” حيث أطلقت روسيا لتوّها مرحلة جديدة من هجومها الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى صعوبة تحديد كم من هؤلاء الرجال البالغ عددهم “بين 10 و20 ألفاً” هم مرتزقة من مجموعة فاغنر الخاصة، وكم منهم هم مقاتلون ليبيون أو سوريون.

وأتى تصريح المسؤول الأوروبي غداة إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الروسية أطلقت ليل الإثنين هجوماً واسع النطاق في منطقة دونباس، الهدف الاستراتيجي الجديد لموسكو منذ سحبت قواتها من منطقة كييف.

وبحسب المسؤول الأوروبي في واشنطن فإنّ هذا الهجوم الروسي الجديد سيتيح على الأرجح لموسكو أن تسيطر في غضون “أربعة إلى ستة أشهر” على منطقة لوغانسك، وعلى جزء من دونباس، بالإضافة إلى جسر برّي صغير في منطقة زابوريجيا. وأضاف أنّه يتوقّع “دماراً كاملاً” لماريوبول، المدينة الاستراتيجية على بحر آزوف، والتي تحاصرها القوات الروسية منذ مطلع مارس (آذار).

وفي أواخر مارس ذكرت أجهزة الاستخبارات الأميركية (البنتاغون) والاستخبارات الغربية أن ما يصل إلى 1000 مقاتل من فاغنر، الذين اكتسبوا خبرة من المعارك في ليبيا والتدخل الأكثر دموية في سوريا، يعيدون انتشارهم في أوكرانيا.