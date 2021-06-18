"هآرتس": نتنياهو يأمر بإتلاف بعض الوثائق في مكتبه

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو أمر بتمزيق الوثائق التي حفظت في خزنات المكتب، والتي تشمل عادة جداول زمنية لكبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحا أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها.

في المقابل، نفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.

وجرى نقل قسم من الوثائق التي حفظت في الخزنات إلى أرشيف رئيس الحكومة بموجب القانون، حيث سيتم حفظها بملفات كي يستخدمها بينيت وحكومته خلال عملهم ووفقا للحاجة. لكن تمزيق الوثائق محظور قانونيا، ويجب حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، في أرشيف مكتب رئيس الحكومة.

من جهة أخرى، أفادت “هآرتس” بأنه من المتوقع أن يبقى نتنياهو في منزل رئيس الوزراء لبضعة أسابيع أخرى قبل أن يسلمه إلى بينيت، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.